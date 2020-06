Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mit Fahrzeug Gebäudeschaden verursacht - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

LANDESBERGEN (jah) - Zwischen dem 31.05.2020, 18 Uhr und dem 01.06.2020, 15 Uhr, kam es in der Bahnhofstraße in Landesbergen zu einem Gebäudeschaden, der durch ein hohes Kraftfahrzeug verursacht worden sein muss. Das geschädigte Gebäude befindet sich an der Bahnhofstraße 1 Ecke Lange Straße (Bundesstraße 215), dabei wird das Wohnhaus durch einen schmalen Gehweg von der Fahrbahn getrennt. Beschädigt wurden ein Fallrohr und Schieferplatten, die an dem seitlichen Gebäude befestigt waren. Es ist anzunehmen, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen blauen LKW oder ein land- bzw. forstwirtschaftliches Fahrzeug handeln muss, da der Schaden in einer für Personenkraftwagen untypischen Höhe entstanden ist und entsprechender Farbabrieb gesichert wurde. Zusätzlich wurde auch eine am Gebäude aufgestellte Warnbake beschädigt. Hinweise sind an die PSt Landesbergen unter Tel.: 05025/9468410 erbeten!

