Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: "Sofi" gerettet

Bückeburg (ots)

(ma)

Dank der sozialen Medien und einer aufmerksamen Bückeburgerin ist die Hündin "Sofi", die aus dem Tierheim in Minden entlaufen war, aus einer bedrohlichen Situation gerettet worden.

Die Bückeburgerin konnte am Montag gg. 03.00 Uhr in der Straße Am Tonloch das Wimmern eines Hundes hören und informierte die Polizei. Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr konnte das Tier an einem Teich finden, wo sich die Hündin im Schilf verfangen hatte.

Die Feuerwehrleute konnten die erschöpfte "Sofi" befreien und es dem Notdienst des Tierheimes Minden übergeben.

