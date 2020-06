Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall in Rohrsen

Nienburg (ots)

ROHRSEN (jah) - Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen ist es am 06.06.20 gegen 12 Uhr gekommen. Zwei Radfahrer wollten die Straße Am Büschen parallel zur B 209 Walsroder Straße queren. Die 40-jährige Frau und ihr 64-jähriger Begleiter aus Böhme nutzen dazu den baulich getrennten Fußgänger- und Radweg, als eine auf der Straße Am Büschen befindliche 76-jährige Nienburgerin mit ihrem Toyota auf die B 209 abbiegen wollte. Es kam jedoch zum Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und den Fahrradfahrenden, wodurch beide zu Boden stürzten und leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden davontrugen. Die 76-jährige räumte gegenüber den eingesetzten Beamten ein, die Radfahrenden "übersehen zu haben".

