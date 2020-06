Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 4.6.2020 kam es zwischen 07.10 Uhr und 07.20 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei der eine Person verletzt wurde und der oder die Verunfallverursacher/-in flüchtete. Diese/r Verursacher/-in befuhr mit einem PKW, mutmaßlich dunklem Audi, die Hannoversche Straße in Richtung Innenstadt. An der Fußgängerbedarfsampel Ecke Lehmwandlungsweg schob eine 18-jährige Nienburgerin, bei für sie "grün" anzeigender Lichtsignalanlage, ein Fahrrad über die Straße. Der Audi hielt jedoch nicht bei eigenem "rot" an, sondern touchierte das Fahrrad und fuhr, ohne sich um das Geschehene zu kümmern, weiter. Die junge Frau stürzte zu Boden und verletzte sich nicht unerheblich am Arm. Auch das Fahrrad erlitt einen Schaden in Höhe von ca. 100 Euro. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bittet nun Zeugen, die Angaben zum Unfall und vor allem unfallverursachendem Fahrzeug machen können, sich telefonisch unter 05021-97780 zu melden.

