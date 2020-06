Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unbekannte Täter entwenden Gartentor am helllichten Tage

Eystrup (ots)

Am vergangenen Donnerstag wurde in Eystrup ein Gartentor (siehe Foto) entwendet. Der Tatzeitraum erstreckt sich von 09:00 Uhr bis 14:00 Uhr. In dieser Zeit wütete ein kleines Unwetter über Eystrup, welches sich der oder die Täter zu Nutze machten, um ungestört ein Gartentor demontieren und abtransportieren zu können. Zwar waren die Besitzer während der Tatausübung zuhause, bekamen aber durch den Sturm vom Geschehen in der Hofeinfahrt nichts mit. Täterhinweise konnten daher zunächst auch nicht gegeben werden. Allerdings meldete sich eine aufmerksame Anwohnerin, die in letzter Zeit wiederholt zwei Personen in einem dunkelblauen T5 in den Abendstunden in der Straße und Umgebung herumfuhren gesehen hatte. Ob und inwiefern ein Tatzusammenhang zum Diebstahl des Gartentors besteht ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar. Daher bittet das Polizeikommissariat Hoya Hinweise zur Tat oder den Tätern unter der 04251-934640 zu melden.

