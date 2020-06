Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Eystrup - Verkehrsteilnehmer überfährt Verkehrsinsel und beschädigt Verkehrszeichen

Eystrup (ots)

Am vergangenen Mittwochmorgen ist es gegen 06:00 Uhr in Eystrup auf der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 66 zu einem Verkehrsunfall gekommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand überfuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug eine dortige Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Danach entfernte sich der Beteiligte unerlaubt vom Unfallort. Der Spurenlage zufolge liegt die Vermutung nahe, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen LKW handelt. Weitere Hinweise über den verursachenden Verkehrsteilnehmer liegen derzeit nicht vor. Daher bittet das Polizeikommissariat Hoya mögliche Zeugen oder den Unfallverursacher sich telefonisch unter der 04251-934640 zu melden.

