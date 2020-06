Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Nienburg

Nienburg (ots)

NIENBURG (jah) - Am 03.06.20 kam es gegen 12:30 Uhr auf der B 215, Verdener Landstraße, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 51-jähriger Mann aus Gandesbergen befuhr mit seinem Ford die B 215 aus Rohrsen kommend in Richtung Nienburg. Kurz vor dem Friedhof Holtorf scherte er mit seinem PKW auf die Gegenfahrbahn aus, um einen vor ihm langsam fahrenden LKW mit Anhänger zu überholen. In Höhe des Anhängers scherte der LKW jedoch ebenfalls aus, um ein weiteres drittes Fahrzeug zu überholen. Dabei touchierte der Anhänger den Ford und drängte das Fahrzeug auf die neben der Fahrbahn befindliche Grünfläche ab. Der Gandesberger musste dadurch einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen überfahren. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, fuhr der LKW in Richtung Nienburg weiter. Der Geschädigte gab an, an dem LKW-Anhänger ein gelbes Kennzeichen erkannt zu haben. Der Gesamtunfallschaden beläuft sich auf über 10.000 Euro. Die Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem LKW machen können, sich unter Tel. 05021/97780 zu melden.

