Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Betrunkene Radfahrerin verursacht Verkehrsunfall

Mannheim-Neckarstadt (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02.00 Uhr befuhr eine 21-jährige Radfahrerin den Radweg der Dammstraße in Richtung Kurpfalzbrücke. An der Einmündung Brückenstraße/Dammstraße überquerte sie bei Rotlicht die Fahrbahn und stieß hierbei mit einem 32-jährigen Fiat-Fahrer zusammen, der die Brückenstraße in Richtung Neckarstadt befuhr. Die Radfahrerin wurde hierbei schwer verletzt. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort wurde sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Ein am Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille, weshalb der 21-Jährigen zusätzlich eine Blutprobe entnommen werden musste. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro.

Der Unfallhergang konnte durch die am "Alten Meßplatz" installierte Videoüberwachung aufgenommen und zur weiteren Auswertung gesichert werden.

