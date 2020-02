Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckarbischofsheim: Bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Neckarbischofsheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Schwer verletzt wurde am Samstagmittag ein 63-jähriger Mercedes-Fahrer auf der L 549 zwischen Helmhof und Neckarbischofsheim. Nachdem der 63-Jährige gegen 12.20 Uhr von einem Landwirtschaftsweg auf die Landstraße abgebogen war kam er kurz vor der Ortseinfahrt mit seinem rechten Vorderreifen gegen einen Bordstein. In der Folge durchfuhr er ein Gebüsch und sein Auto drehte sich um 180 Grad um die eigene Achse. Er wurde durch den Unfall in seinem Pkw eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Da er nicht angegurtet war, erlitt er zahlreiche Knochenbrüche und wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Den Schaden am Mercedes wird auf 5.000 Euro geschätzt. *mm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim



Telefon: 0621 174-0

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell