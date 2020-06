Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Alles falsch gemacht

Obernkirchen (ots)

(ma)

So ziemlich alles falsch gemacht hat gestern ein 57jähriger Obernkirchener, der auf dem Friedhof der Bergstadt einen 20 Euro Schein fand und ihn widerrechtlich für sich behielt.

Mit dem unterschlagenen Bargeld ging der Finder in einen Supermarkt, wo der Obernkirchener an der Kasse die Einkäufe mit dem 20 Euro Schein bezahlen wollte. Der Angestellte machte den 57jährigen darauf aufmerksam, dass der Geldschein eine Fälschung ist, was der Obernkirchener nicht wahrhaben wollte und die Polizei verständigte, wovon ihn der Supermarktangestellte noch abhalten wollte, weil dieser glaubte, dass das wohl Ärger bringen würde.

So war es dann auch, der Geldschein entpuppte sich als eine Farbkopie und der Oberkirchener wird sich nun wegen Fundunterschlagung bzw. Inverkehrbringen von Falschgeld verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bückeburg

Ulmenallee 9

31675 Bückeburg

Matthias Auer

Telefon: 05722/9593-154

E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell