POL-NI: 2 Einbrüche in Lebensmittelgeschäfte und 4 PKW Aufbrüche in Haste

Haste (ots)

(He.) Ungewöhnlich viele Straftaten wurden vom 03.06.2020, 21:00 Uhr bis 04.06.2020, 07:45 Uhr in Haste begangen. Entlang der Hauptstraße, sowie den Nebenstraßen kam es zu zwei Einbrüchen in Lebensmittelgeschäfte, hier wurden die Türen mit Gewalt aufgehebelt und zerstört. Weiterhin wurden 4 PKW aufgebrochen und Wertgegenstände gestohlen. Der Gesamtschaden der Straftaten wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass alle Straftaten in dem Tatzeitraum durch 1 bis 2 Personen begangen wurden. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05723/94610.

