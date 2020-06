Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Gesuchter Straftäter festgenommen

Nienburg (ots)

LANDESBERGEN (jah) - Ein aus Baden-Württemberg zugezogener 37-jähriger Mann wurde heute Morgen gegen 10 Uhr in Landesbergen festgenommen. Der per Untersuchungshaftbefehl gesuchte Mann war vom AG Karlsruhe wegen eines Kapitaldeliktes ausgeschrieben. Am Vormittag erfolgte dann der Zugriff und die Festnahme durch Fahndungskräfte der Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg und Kräfte des Einsatz- und Streifendienstes des PK Stolzenaus an der Wohnanschrift in Landesbergen. Obwohl der Mann als gewalttätig eingestuft war, leistete er bei seiner Festnahme keinen Widerstand. Er wurde dem Haftrichter am AG Stolzenau vorgeführt und anschließend zur JVA nach Hannover verbracht.

