Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Anhängerreifen zerstochen - Abgasanlage gestohlen - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Anhängerreifen zerstochen

Hohenroda - In der Nacht auf Montag (24.02.) zerstachen Unbekannte in der Ölgasse im Ortsteil Mansbach die Reifen eines Autoanhängers der Marke DUIS. Der Anhänger war auf einem Privatgrundstück abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 150 Euro.

Abgasanlage gestohlen

Bebra - Unbekannte stahlen zwischen Dienstag (18.02.) und Sonntag (23.02.) die Auspuffanlage eines blauen Lkws. Das Fahrzeug stand auf einem Firmenparkplatz im Wiesenweg. Die Täter demontierten den kompletten Auspuff ab dem Motor und verursachten Sachschaden in Höhe von circa 3.500 Euro.

Kennzeichendiebstahl

Friedewald - Am Montagmittag (24.02.), zwischen 10.15 Uhr und 14.30 Uhr, stahlen Unbekannte in der Straße "Am Pulverturm" das vordere Kennzeichen HEF-JT 897 eines braunen Landrover Discovery und verursachten einen Sachschaden von 25 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

