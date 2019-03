Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Sachbeschädigung

Von Freitag, 08. März 2019, 15.00 Uhr, bis Freitag, 15. März 2019, 09.00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in der Straße "Tiefer Weg" in Goldenstedt, mittels spitzen Gegenstand, zwei Toilettenspühlkästen in einem Rohbau. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt (Tel. 04444/2680) entgegen.

Lohne - Sachbeschädigung an Pkw

Am Sonntag, 17. März 2019, zerschlugen unbekannte Täter in der Zeit von 00.35 Uhr bis 03.39 Uhr am Apolloweg die Heckscheibe eines Pkw Nissan Note. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne (Tel. 04442/93160) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Am Samstag, 16. März 2019, in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.55 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Pkw beim Ein- oder Aussteigen einen schwarzen Audi A4 Avant, welcher auf dem Parkplatz eines Geschäftes an der Straße "Bremer Tor" in Vechta parkte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandene Schaden zu kümmern. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel. 04441/9430) entgegen.

Vechta - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 17. März 2019, 14.40 Uhr, missachtete eine 69-jährige Pkw-Fahrerin aus Barnstorf ein STOPP-Schild und beabsichtigte die Straße "Holzhausen" in Vechta zu überqueren. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten 47-jährigen Pkw-Fahrer aus Vechta. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 79-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin erlitt hierbei leichte Verletzungen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Maren Otten

Telefon: (04471) 1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell