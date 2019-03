Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Holdorf - Versuchter Einbruch in Spielothek

Am 17. März 2019 versuchten zwei bislang unbekannte Täter gegen 02.30 Uhr in eine Spielothek an der Straße Zum Hansa-Center einzubrechen. Ein Fenster wurde hierzu eingeschlagen. Zum Eindringen in das Objekt kam es jedoch nicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf (Tel. 05494/1536) entgegen.

Damme - Einbruch in Bäckerei

In der Zeit von Samstag, 16. März 2019, 20.40 Uhr, bis Sonntag, 17. März 2019, 06.30 Uhr, brachen unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Vördener Straße ein. Aus einem Tresor wurde Bargeld entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme (Tel. 05491/9500) entgegen.

