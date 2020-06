Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: schwerer Verkehrsunfall

Hibben(loh.) (ots)

Am 03.06.2020, um 21.45 Uhr, befährt ein zwanzigjähriger Landesberger die Bundesstraße 441 mit einem Pkw Ford Fiesta aus Richtung Nendorf in Richtung Stolzenau. Im Fahrzeug fährt ein zwanzigjähriger Stolzenauer als Beifahrer mit. An der Unfallstelle verliert der Landesberger die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Fahrzeug gerät ins Schleudern. Im rechten Fahrbahnseitenraum prallt das Fahrzeug aus ungeklärter Ursache gegen einen Straßenbaum. Der Landesberger wird per Rettungswagen der Mittelweserklinik Nienburg (Weser) zugeführt. Er wird dort stationär behandelt. Der Beifahrer wird leicht am linken Arm verletzt. Am Pkw entsteht wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt ca. 2000 Euro.

