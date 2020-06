Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Falsche Wasserwerker unterwegs

Rodenberg (ots)

(He.) Am Mittwoch (heute 03.06.2020) gegen 12:15 Uhr haben sich mindestens 2 Personen in Rodenberg als Handwerker des Wasserwerks ausgegeben. Unter dem Vorwand, sie müssten die Wasserleitung kontrollieren, haben sie sich den Zutritt in ein Wohnhaus erschlichen. Eine Person hat einen Wasserhahn in dem Haus aufgedreht, die andere Person lief durch das Haus und suchte Wertgegenstände. Ein genauer Schaden kann bisher nicht genannt werden. Die Personen trugen blaue Arbeitskleidung mit Firmenaufschrift oder Namensschild. Eine Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 35 Jahre alt, schlank, ca. 180cm groß, vermutlich deutscher, Kinnbart schwarz ca. 5cm lang. Die Polizei sucht Zeugen, die die Personen in dem Bereich Erfurter Weg in Rodenberg gesehen haben. Zeugenhinweise bitte telefonisch an die Polizei Bad Nenndorf unter 05723/94610.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg