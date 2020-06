Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallverursacher entfernt sich nach Spiegelklatscher vom Unfallort

Polizeikommissariat Hoya bittet um Hinweise

Bücken (ots)

TEI Am vergangenen Samstag kam es um 11:00 Uhr in der Ostertorstraße in Bücken zu einem Verkehrsunfall: Im Vorbeifahren touchierte der Unfallverursacher einen am Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW, sodass dessen Außenspiegel abbrach. Im Anschluss daran verließ der bislang unbekannte Beteiligte den Unfallort zur Nienburger Straßen und bog in Richtung Hoya ab. Sowohl die Besitzer des verunfallten PKW, als auch ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer konnten den Verkehrsunfall beobachten. Bei dem veursachenden PKW handelt es sich nach Angaben der Zeugen um einen blauen VW Golf Sportsvan. Weitere Hinweise zum unbekannten Beteiligten liegen derzeit nicht vor. Die Polizei bittet daher mögliche Zeugen oder den Unfallverursacher sich bei dem Polizeikommissariat Hoya unter der 04251-934640 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg







Polizeikommissariat Hoya







Hasseler Steinweg 4



27318 Hoya







Telefon 04251/93464-0







http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell