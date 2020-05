Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in Bad Nenndorf

Bad Nenndorf (ots)

(Kro.) Am Freitag, dem 29.05.2020, ist es zwischen 15:55 Uhr und 17:00 Uhr, in 31542 Bad Nenndorf, Wilhelmstraße 18, zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug ist gegen den Kühlergrill des an dem Fahrbahnrand geparkten Pkw der Geschädigten gestoßen. Dabei ist ein geschätzter Sachschaden von ca. 150 Euro entstanden. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann, der möge sich bitte mit der Polizei in Bad Nenndorf in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell