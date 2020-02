Polizei Homberg

POL-HR: Schwarzenborn: Hoher Sachschaden bei Einbruch in Rathaus

Homberg (ots)

Schwarzenborn Einbruch in Rathaus Tatzeit: 22.02.2020, 16:30 Uhr bis 24.02.2020, 07:25 Uhr In das Rathaus am Marktplatz und ein Nebengebäude in der Kirchgasse brachen unbekannte Täter am vergangenen Wochenende ein und stahlen Bargeld. Sie verursachten 10.000,- Euro Sachschaden. Die Täter hatten ein Fenster aufgebrochen und stiegen durch dieses in das Rathausgebäude ein. Im Inneren wurden alle verschlossenen Bürotüren und Schränke aufgebrochen und durchsucht. Zwei vorhandene Tresore wurden mit Schlüsseln geöffnet und das Bargeld entnommen. Anschließend begaben sich die Täter in das Nebengebäude und brachen hier ebenfalls Türen und Schränke auf. Im Nebengebäude wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

