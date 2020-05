Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

Steyerberg (ots)

Steyerberg (ZIE) Am Donnerstag, 28. Mai 2020, gegen 18h kam es in 31595 Steyerberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhren sowohl ein 46-jähriger Mann aus Steyerberg und ein 78-jähriger Mann, ebenfalls aus Steyerberg, die Landesstraße 349 in Richtung Schinna hintereinander.

Der vorausfahrende 78-jährige beabsichtigte mit seinem Pkw Renault von der Landestraße nach links in die Straße "An der Kälberweide" abzubiegen. Der nachfolgende 46-jährige befand sich mit seinem Pkw BMW zu diesem Zeitpunkt im Überholvorgang des Renault. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der BMW wurde dabei herumgeschleudert und kam nach rechts von der Straße ab und blieb in einem angrenzenden Feld stehen. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beziffert sich auf etwa 2000 Euro. Die Polizei Stolzenau hat den Verkehrsunfall aufgenommen und ermittelt weiter zur Unfallursache.

Nach gewonnenen Erkenntnissen soll ein weiterer Pkw aus der Gegenrichtung auf den Unfall zugekommen sein. Da dieser Pkw-Nutzer/Nutzerin unbekannt ist, wird dieser gebeten sich als möglicher Unfallzeuge mit der Polizei in Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Stolzenau

Sandbrink 2

31592 Stolzenau

Telefon: 05761/92060

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell