Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 10 Personen streiten sich auf Parkplatz - Es kommt zu Körperverletzungen

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am Montagabend kam es auf dem Rewe-Parkplatz in Bad Nenndorf zu Streitigkeiten zwischen einer 10-köpfigen Personengruppe. Bei den Streitigkeiten wurden mehrere Personen leicht verletzt. Die eingesetzten Polizeibeamten erteilten nach der Aufnahme der Personalien, den beteiligten Personen einen Platzverweis. Dank einer couragierten Mitteilerin, die die Polizei verständigte, sind keine schwereren Verletzungen unter den Streithähnen erfolgt, da die Polizei schnell vor Ort war und die Streitenden trennen konnte. Die Kontrahenten müssen jetzt mit einer Strafanzeige wegen Körperverletzung und Beleidigung rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Polizeikommissariat Bad Nenndorf

Kurhausstraße 4

31542 Bad Nenndorf

Telefon: 05723/94610

E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg

/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell