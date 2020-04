Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich

Cloppenburg/Vechta (ots)

Landkreis Vechta - Kontrollen der Kontaktbeschränkungen

Am Freitag und in der Nacht zum Samstag wurden an mehreren Orten im Landkreis Vechta Kontrollen zu den Kontaktbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus durchgeführt. Hierbei wurden 6 Ordnungswidrigkeitenverfahren gefertigt und Platzverweise erteilt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

https://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_clop

penburg_vechta/herzlich-willkommen-bei-der-polizeiinspektion-cloppenb

urgvechta-33.html

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell