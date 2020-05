Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Bild-Infos

Download

Steyerberg-Struckhausen (ots)

(loh.) Am 29.05.2020, um 20.10 Uhr, kam es in der Gemarkung Steyerberg-Struckhausen zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Ein 51 jähriger Wietzener befährt mit einem Pkw Toyota die K 38 aus Richtung Steyerberg kommend in Richtung Nendorf. Ein 63 jähriger Steyerberger begegnet ihm mit seinem Pkw Daimler-Chrysler. In einer Rechtskurve gerät der Wietzener in einer 50-km/h Zone mit der linken Fahrzeughälfte in die Gegenfahrbahn. Beide Fahrzeuge kollidieren. Der Wietzener bleibt unverletzt. Der Steyerberger wird leichtverletzt. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden von jeweils ca. 20000 Euro. Zudem wird die Fahrbahn beschädigt.Die Unfallspuren deuten auf ein Geschwindigkeitsfehlverhalten des Wietzeners hin.

