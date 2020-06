Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Unfallzeugen gesucht

Stadthagen (ots)

Am Freitag, den 27.05.2020, gegen 09.00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich Enzer Straße / Jahnstraße zu einem leichten Verkehrsunfall. Die Fahrerin eines grauen VW Touran wollte von der Enzer Straße nach links auf die Jahnstraße abbiegen. Wegen eines entgegenkommenden Fahrradfahrers musste sie in der Kreuzungsmitte kurz stoppen. Der Fahrer oder die Fahrerin eines weißen Pkw, der die Jahnstraße in Richtung Breslauer Straße fuhr, streifte beim Vorbeifahren den wartenden Pkw der Geschädigten an der linken hinteren Stoßstangenecke und verursachte dadurch Sachschaden. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich unter Tel: 05721 / 40040 beim Polizeikommissariat Stadthagen zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell