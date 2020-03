Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Patient wohlauf

Rastatt (ots)

Das Klinikum in Rastatt teilte der Polizei am Dienstagnachmittag mit, dass sich ein noch in Behandlung befindlicher Patient selbst entlassen hätte. Die Beamten konnten nach kurzer Fahndung den offensichtlich leicht verwirrten Mann aufgreifen und ihn davon überzeugen sich wieder in die Klinik zu begeben.

