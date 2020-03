Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Arbeitsunfall

Lahr (ots)

Bei Reparaturarbeiten an einem Lkw zog sich am Dienstagabend ein Arbeiter einer Firma in der Einsteinallee eine Kopfverletzung zu. Diese musste in einer nahen Klinik versorgt werden. Hinweise auf ein Drittverschulden konnten die Beamten des Polizeirevier Lahr nicht feststellen.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell