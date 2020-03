Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Übersehen und verletzt

Baden-Baden (ots)

Zu einem Unfall mit einem leichtverletzten Fahrradfahrer kam es am Dienstagnachmittag auf der Ampelkreuzung Rheinstraße / Murgstraße. Gegen 15:45 Uhr beabsichtigte ein 49-jähriger Radfahrer während der Grünphase, von der Rheinstraße aus, nach links in Richtung Murgstraße abzubiegen. Hierbei übersah er offenbar den entgegenkommenden VW-Lenker und wurde dadurch von diesem seitlich getroffen. Der 49-Jährige stürzte über die Motorhaube und blieb neben dem VW Caddy liegen. Er verletzte sich leicht und zog sich eine Kopfplatzwunde zu. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 1.600 Euro.

