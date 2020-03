Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sinzheim - Verletzter Storch

Sinzheim (ots)

Durch eine Zeugin wurde der Polizei am Dienstagabend gegen 21:30 Uhr gemeldet, dass in Leiberstung ein Vogel aus einem Storchennest gefallen sei. Die Beamten des Polizeirevier Baden-Baden übergaben das verletzte Tier an einen Vogelexperten.

/ag

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell