Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Rauchentwicklung

Baden-Baden (ots)

Der falsche Gebrauch eines Räucherofens hat am Dienstagabend einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz in der Weinstraße ausgelöst. Ein aufmerksamer Nachbar meldete gegen 19.15 Uhr, dass aus dem Dachstuhl eines Hauses Rauch ausdringen würde. Durch die eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte in Erfahrung gebracht werden, dass das Feuer lediglich im Räucherofen brannte. In diesem wurden am Dienstagmorgen Hölzer verbrannt, da er irrtümlicherweise für einen Kamin gehalten wurde. Niemand wurde verletzt. Sachschaden entstand nicht, da das Feuer den Ofen nicht verlassen hatte.

