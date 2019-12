Polizei Gütersloh

POL-GT: Gütersloh - Roter Mazda beschädigt - Verursacher flüchtet nach Zusammenstoß auf Parkplatz

Gütersloh (ots)

Gütersloh (AKO) - Am Montagvormittag (16.12., 09.45 Uhr bis 11.45 Uhr) beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen roten Mazda SUV, der auf dem Parkplatz eines Gasthofs an der Bielefelder Straße (B 61) Ecke Isselhorster Straße in der Nähe des Hauteingangs geparkt worden war.

Der Verursacher hatte den Unfall offensichtlich bemerkt und den hinten rechts entstandenen Schaden auch begutachtet, wie Wisch- und Fingerspuren an dem beschädigten Mazda darlegen.

Dennoch setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen und eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesem Unfall oder dem Verursacher machen? Wer kann sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei in Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell