Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Beschädigte Bushaltestellen auch im Nordkreis Nienburg

Gandesbergen / Rohrsen/ B 215 (ots)

(opp) Nicht nur in den Landkreisen Diepholz und Verden kam es zu mutwilligen Zerstörungen von Verglasungen an Bushaltstellen, sondern ebenfalls im Nordkreis des Landkreises Nienburg. So wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag, entlang der Bundesstraße 215, in Rohrsen, Haßbergen sowie Gandesbergen, als auch im Bereich Sonnenborstel mehrere Verglasungen an Bushaltestellen mittels eines unbekannten Gegenstandes zerstört. Der Gesamtschaden belaufe sich nach Schätzungen auf ca. 6000,- Euro. Während die zerstörten Verglasungen im Landkreis Diepholz auf einen vorherigen Beschuss von kleinkalibrigen Schusswaffen in der Nacht zu Samstag zurückzuführen sind, kann dieses für die hiesigen Zerstörungen nicht genau bestimmt werden, so die Polizei Hoya in ihrer Pressemitteilung. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeikommissariat Hoya unter der Telefonnummer 04251/934640 in Verbindung zu setzen.

