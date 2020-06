Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Verkehrsunfall

Bücken (ots)

Am Freitag Vormittag kam es gegen 10.35 Uhr auf der L351 zwischen Hoya und Bücken zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 83-jährige Bückerin fuhr nach derzeitigem Ermittlungsstand unter Mißachtung der Vorfahrt aus einer Nebenstraße von Dedendorf kommend auf die Landesstraße 351 ein. Hier stieß sie mit einem 31-jährigen Winsener zusammen, der die L351 von Hoya Richtung Bücken befuhr. Beide Fahrzeugführer wurden durch den Zusammenstoß teils schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30.000EUR. Beide Fahrzeuge mussten durch Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert werden. Durch die Feuerwehr Bücken wurden Absperr- und Reinigungsarbeiten an der Unfallstelle übernommen. Die Unfallstelle blieb für die Zeit der Rettung und Bergung bis 13 Uhr gesperrt.

