Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brand eines Kleidercontainers

Rinteln (ots)

(eld)Gegen 02:00 Uhr in den frühen Morgenstunden des Sonntags, ist es in Rinteln zum Brand eines Kleidersammelcontainers auf den Parkplätzen an der Nordseite des Freibadgeländes gekommen. Offensichtlich wurde der Inhalt des Containers sowie danebenliegender Müll durch bislang unbekannte Täter angezündet. Der Container musste durch Kräfte der alarmierten Feuerwehren aus Rinteln und Todenmann geöffnet werden, damit der Inhalt vollständig gelöscht und eine Brandausbreitung verhindert werden konnte. Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Wer Hinweise zu der Tat bzw. zu möglichen Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln unter Tel. 05751-95450 in Verbindung zu setzen.

