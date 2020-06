Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch

Vandalismus

Hausfriedensbruch in historischem, leerstehenden Gebäude in der Innenstadt von Rinteln

31737 Rinteln, Bahnhofstraße (ots)

(me) In der Zeit von Donnerstag, 04.06.2020 - 20:00 Uhr, bis Sonntag, 07.06.2020 - 11:30 Uhr, brechen bisher unbekannte Täter in ein historisches Gebäude in der Rintelner Innenstadt neben der Weserbrücke an der Bahnhofstraße ein. Die Eigentümer befinden sich zu dieser Zeit nicht im Haus. Die Täter dringen durch eine rückwärtige Holztür zum Keller - Zugang vom Parkplatz Am Weseranger aus - in das Haus ein. Hier werden sämtliche Räume in Keller, Erd- und Obergeschoss betreten und teilweise die Schränke geöffnet. Ein Glastisch, eine Glasfüllung einer Tür, sowie ein Waschbecken werden zerschlagen. Entwendet wird ein Telefonsystem mit drei Telefonen und Anrufbeantworter. Ob weitere Gegenstände entwendet worden sind, kann noch nicht gesagt werden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Rinteln - Tel. 05751/9545-0 - in Verbindung zu setzen.

