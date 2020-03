Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei unterbindet Trunkenheitsfahrt

Pasewalk (ots)

In den frühen Morgenstunden des 31.03.2020 fiel Bundespolizisten aus Pasewalk auf der Bundesautobahn 11 ein in Polen zugelassener PKW auf. Der später festgestellte 28- jährige polnische Fahrer fuhr sehr langsam und überfuhr im Wechsel ständig die Mittellinie und die rechte Fahrbahnbegrenzung. Auf wiederholte Haltesignale wie leuchtendes Lichtband mit "Polizei, bitte folgen!" und Blaulicht, reagierte er nicht.

Im Bereich der Anschlussstelle Penkun gelang es den Beamten dann, das Fahrzeug schadenfrei zu stoppen. Unmittelbar nach dem Öffnen der Tür schlug ihnen starker Alkoholgeruch entgegen. Über das Ergebnis des durchgeführten Atemalkoholtests staunten die Bundespolizisten nicht schlecht. Das Gerät zeigte ihnen einen Wert von 1,83 Promille an.

Der Sachverhalt wurde zuständigkeitshalber an der Landespolizei übergeben. Der Pole muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Pasewalk

Igor Weber

Telefon: Mobil 0172-5110961

E-Mail: igor.weber@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell