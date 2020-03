Bundespolizeiinspektion Pasewalk

BPOL-PW: Bundespolizei verhindert Graffitianschlag am Greifswalder Bahnhof

Greifswald (ots)

In den zurückliegenden Wochen kam es im Bereich des Hauptbahnhofes Greifswald wiederholt zu Graffiti-Beschmierungen der Triebwagen der Ostdeutschen Eisenbahn GmbH (ODEG). Durch die großflächigen Graffiti entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Um weitere Angriffe auf die ODEG-Züge zu verhindern, hat die Bundespolizeiinspektion Pasewalk gezielte Einsatzmaßnahmen eingeleitet. In der Nacht von Sonntag (8. März 2020) zu Montag (9. März 2020) gelang es den Einsatzkräften der Bundespolizei mit Unterstützung der Gemeinsamen Diensteinheit Vorpommern-Greifswald (Kooperation der Bundespolizeiinspektion Pasewalk, der Polizeiinspektion Anklam und des Hauptzollamtes Stralsund) drei mutmaßlich tatverdächtige Personen am Hauptbahnhof Greifswald nach kurzer Flucht zu stellen. Die drei in der Region ansässigen Männer wurden gegen 02:30 Uhr vorläufig festgenommen. Zwei der 22 bis 29-Jährigen führten zu diesem Zeitpunkt Spraydosen mit sich, die sie nicht mehr zum Einsatz bringen konnten. Die Spraydosen wurden sichergestellt. Ob ein Zusammenhang mit den bereits angezeigten Sachbeschädigungen (Graffiti) an den ODEG-Zügen besteht, wird Gegenstand der durch die Bundespolizeiinspektion Pasewalk eingeleiteten Ermittlungen sein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Pasewalk

Igor Weber

Telefon: Mobil 0172-5110961

E-Mail: igor.weber@polizei.bund.de

www.bundespolizei.de



www.bundespolizei.de

Twitter: @bpol_kueste



Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre

Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-

und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.





Dazu sind ihr als operative Dienststellen die

Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und

Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung

Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit

unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in

Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige

Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente

"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee

(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.





Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.

2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,

Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.

Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie

umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.



Dazu gehören insbesondere:

-

der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,

- die bahnpolizeilichen Aufgaben

- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und

umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.





Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur

Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter

www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk, übermittelt durch news aktuell