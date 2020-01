Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit vier Verletzten in Hohenlimburg

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 23.01.2020, fuhr nach bisherigen Ermittlungen eine 22-Jährige mit ihrem Golf die Iserlohner Straße entlang. Neben ihr befand sich ihr 22-jähiger Beifahrer. Gegen 11:40 Uhr kam es dann zu einem Unfall mit dem VW eines 45-Jährigen. Dieser fuhr die Iserlohner Straße in entgegengesetzter Richtung entlang und bog in die Esserstraße ein. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und alle Insassen, auch der 18-jährige Beifahrer des VWs, leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf über 12.000 Euro geschätzt. Der Golf musste wenig später abgeschleppt werden. Wie genau es zum Unfall kam, ermittelt jetzt das Verkehrskommissariat.

