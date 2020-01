Polizei Hagen

POL-HA: 18-Jähriger begeht Ladendiebstahl

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 22. Januar, beging ein 18-Jähriger gegen 14 Uhr einen Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Rathaus Galerie. Der Mann hatte an der Kasse Kleidung bezahlt und wollte anschließend das Geschäft verlassen. Beim Herausgehen löste die Warensicherungsanlage aus und es stellte sich heraus, dass sich in einer mitgeführten Tüte Schuhe befanden, die der Hagener entwenden wollte. Ein 33-jähriger Mitarbeiter des Geschäfts verständigte die Polizei. Diese durchsuchte den 18-Jährigen, der zusätzlich einen Pullover trug, an dem noch ein Teil des Preisschildes hing. Die Ware stammte vermutlich aus einem anderen Geschäft. Der Mann erhält eine Strafanzeige.

