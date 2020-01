Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit Verletzten in Altenhagen

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 22.01.2020, fuhr ein 26-Jähriger in seinem BMW die Weißenburger Straße gegen 20:30 Uhr entlang. Hier bog er nach links in die Altenhagener Straße ab. Nach bisherigen Ermittlungen übersah er dabei den Mercedes eines 35-Jährigen. Es kam zum Unfall. Durch den Aufprall drehte sich der BWW auf der Fahrbahn. Beide Fahrer mussten leichtverletzt in Krankenhäuser gebracht werden. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Sie waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden von über 11.000 Euro. Das Verkehrskommissariat ermittelt jetzt, wie genau es zum Unfall kam.

