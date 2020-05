Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0322 --Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, Bismarckstraße Zeit: 26.05.20, 12 Uhr

Ein 37 Jahre alter Motorradfahrer wurde am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in der Östlichen Vorstadt lebensgefährlich verletzt.

Eine 51 Jahre alte Autofahrerin befuhr die Bismarckstraße stadteinwärts. Als sie nach links in die Friedrich-Karl-Straße einbiegen wollte, kollidierte sie mit dem entgegen kommenden 37-Jährigen. Der Bremer war nicht mehr ansprechbar und wurde umgehend ins Krankenhaus gebracht. Die 51-Jährige erlitt einen Schock und musste ebenfalls in einer Klinik versorgt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.

