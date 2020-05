Polizei Bremen

POL-HB: Nr. 320 --Räuber stiehlt Goldkette--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Huchting, Heinrich-Plett-Allee Zeit: 26.05.20, 13.45 Uhr

Ein Radfahrer riss am Dienstag in Huchting einer Seniorin die Goldkette vom Hals. Die Bremerin blieb unverletzt, die Polizei sucht nach Zeugen.

Die 73 Jahre alte Frau ging gegen 13.45 Uhr durch die Heinrich-Plett-Allee. Kurz vor der Kirchhuchtinger Landstraße näherte sich ihr ein Radfahrer, der plötzlich umdrehte und die Seniorin in ein Gespräch verwickelte. Da er mit ihr in einer nicht näher beschriebenen Fremdsprache kommunizierte, verstand sie nicht, was der Mann wollte. Wenige Augenblicke später riss der Unbekannte ihr die Kette vom Hals, ließ sein Fahrrad zurück und flüchtete zu Fuß.

Der Räuber wurde als etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 170 Zentimeter groß beschrieben. Er hatte einen dunklen Teint und eine schlanke Statur. Die entwendete Goldkette war mit blauen Anhängern versehen. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 3623888 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Nils Matthiesen

Telefon: 0421 361-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell