POL-MR: Tritte gegen Fahrzeuge - Polizeibeamter geschlagen - Zeugen gesucht;Randalierer hinterlässt hohen Schaden;Polo auf Parkplatz touchiert;

Tritte gegen Fahrzeuge - Polizeibeamter geschlagen - Zeugen gesucht

Neustadt: Auf der Fahrt zur Arbeit bemerkte ein Polizeibeamter am Samstagabend, 28. Dezember,18.30 Uhr, in der Hindenburgstraße, Ecke Querallee, zwei offenbar alkoholisierte und torkelnde Personen auf der Fahrbahn. Dabei versuchte das Duo gegen vorbeifahrende Autos zu treten. Als der Ordnungshüter mit seinem privaten Pkw langsam an den Männern vorbeifuhr, trat einer zu und traf den Kotflügel des Wagens, ohne einen Schaden zu hinterlassen. Der Aufforderung, das Eintreffen der Polizei abzuwarten, kamen beide nicht nach. Letztendlich konnte der Beamte das Duo in der Bismarckstraße erneut stellen. Dort schlug ein 32-Jähriger dem Polizisten unvermittelt mit der Faust in das Gesicht und beleidigte ihn. Eine zuvor alarmierte Streife der Polizeistation Stadtallendorf stellte die Personalien der beiden Männer fest. Die Ermittler suchen dringend nach zwei Personen als Zeugen, die mit einem Hund in der Bismarckstraße unterwegs waren. Diese Zeugen sprachen den Beamten vor dem Faustschlag auf das auffällige Duo an und baten darum, die Polizei zu verständigen. Zudem werden weitere Autofahrer gesucht, deren Fahrzeuge eventuell durch Tritte beschädigt wurden. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Randalierer hinterlässt hohen Schaden

Marburg: In der Cappeler Straße zerkratzte ein Unbekannter fast den kompletten Lack eines schwarzen Opel Astra. Der Rowdy hinterließ bei seinem Vorgehen zwischen Donnerstag, 26. Dezember, 19.30 Uhr und Freitag, 27. Dezember, 10 Uhr, einen Schaden von 4000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

Polo auf Parkplatz touchiert

Kirchhain: Auf dem Großparkplatz in der Römerstraße touchierte ein Autofahrer am Mittwoch, 25. Dezember, zwischen 17.15 und 20 Uhr, einen silberfarbenen VW Polo hinten links. Bei dem missglückten Parkmanöver hinterließ der Unbekannte einen Schaden von 2000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Renault angefahren

Steffenberg-Steinperf: Rückwärts war ein Autofahrer zwischen Dienstag, 24. Dezember, 22 Uhr und Freitag, 27. Dezember, 16 Uhr, unterwegs. Der Unbekannte befuhr einen Stichweg zur Waldstraße und krachte im Einmündungsbereich hinten links gegen einen geparkten schwarzen Clio. Der Schaden beläuft sich auf 1200 Euro.

