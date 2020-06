Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pkw auf Parkplatz beschädigt. Verursacher flüchtig.

Stolzenau (ots)

(loh) Am 11.06.2020 in der Zeit von 14.45 Uhr - 15.30 Uhr wurde ein geparkter Pkw auf dem Parkplatz des KIK-Marktes in Stolzenau an der Fahrertür beschädigt. Am schwarzen Pkw konnten an der Fahrertür bei der Unfallaufnahme Kratzer, Dellen und weißer Fremdlack festgestellt werden. Die Höhe des Schadens beträgt c. 500 Euro. Der Schaden dürfte durch ein unbekanntes Fahrzeug verursacht worden sein. Hinweise oder Beobachtungen zum Unfallgeschehen können der Polizei Stolzenau unter Tel. 05761/92060 mitgeteilt werden.

