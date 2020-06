Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Rohrreiniger angeblich mit Falschgeld bezahlt - Polizei ermittelt wegen Betruges

Nienburg (ots)

(BER)Am Donnerstagabend, 11.06.2020, gegen 20.10 Uhr, wurde die Nienburger Polizei zu einer Familie in der Großen Drakenburger Straße gerufen, weil man dort den Verdacht hegte, betrogen zu werden. Vor Ort stellten die Polizeibeamten fest, dass drei 19 bis 56 - jährige Männer, Angestellte einer Rohreinigungsfirma, den Geschädigten gegenüber behaupteten, sie seien bei einer Arbeit am 19. Mai mit Falschgeld bezahlt worden. Sie forderten nun mehrere Hundert Euro Ersatz für die Blüten, man würde dann auf eine Anzeige verzichten. Richtigerweise alarmierte der 29-jährige Bewohner daraufhin die Polizei. Die drei Tatverdächtigen stellten den Sachverhalt etwas anders dar. Einzelheiten will die Polizei dazu nicht herausgeben, da weitere Ermittlungen folgen. "Grundsätzlich ist Vorsicht bei bestimmten Geschäften geboten," warnt Axel Bergmann, Sprecher der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg," üblicherweise sollte man solche Arbeiten per Rechnung und Überweisung begleichen, auch zum Nachweis von Steuerehrlichkeit," rät der Polizeibeamte. "Wir ermitteln nun im Verdacht des versuchten Betruges sowie des versuchten Inverkehrbringens von Falschgeld."

