Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Wer kennt "Trödel Willi"? Zeugenaufruf der Polizei

Messenkamp/Altenhagen II (ots)

(Ar.) Am Donnerstag, dem 11.06.2020, in den späten Vormittagsstunden war im Messenkämper Ortsteil Altenhagen II offenbar ein Trödelhändler unterwegs, der von Haus zu Haus fuhr, um angeblich gegen Bargeld Trödel anzukaufen. Gegen 11.15 Uhr erschien er unangemeldet bei einer 85jährigen Einwohnerin an der Haustür und verwickelte diese in ein Gespräch. Im Zuge dessen zeigte sich der Mann recht aufdringlich und folgte der Frau unerwünscht sogar bis ins Schlafzimmer, wo das Ankaufsgespräch über vorhandenen Goldschmuck fortgesetzt wurde. Schließlich gelang es der älteren Dame aber doch, den Mann zum Verlassen des Hauses zu bewegen. Erst später am frühen Nachmittag stellte sie jedoch fest, dass ein goldenes Gliederarmband entwendet worden war. Nach Angaben der Geschädigten komme dafür nur der Trödelhändler in Frage. Die hinzugerufene Polizei Lauenau leitete ein Strafverfahren wegen Diebstahl gegen den bisher unbekannten Beschuldigten ein. Dieser soll an der Haustür der Geschädigten einen Flyer verloren haben. Mit diesem bietet er unter dem Namen "Trödel Willi" den Ankauf von Schmuck, Trödel, etc. gegen Bargeld an. Leider enthält der Flyer keinerlei Kontaktdaten wie Telefonnummer usw. Nach Angaben der Geschädigten habe es sich bei dem Beschuldigten um einen ca. 40 jährigen gut gekleideten Mann mit gepflegtem Äußeren gehandelt. Dieser sprach hochdeutsch und machte auf sie einen eher südländischen Eindruck. Außerdem sei er mit einem PKW vorgefahren. Die Polizei bittet nun um Hinweise eventueller Zeugen oder weiterer Personen, die Kontakt zu "Trödel Willi" gehabt haben. Von Interesse ist natürlich, ob dieser irgendwo Kontaktdaten hinterlassen hat bzw. ob jemand nähere Angaben zum benutzten PKW (Typ/Kennzeichen) machen kann. Hinweise nimmt die Polizeistation Lauenau, Tel. 05043/98736-0, oder das Polizeikommissariat Bad Nenndorf, Tel. 05723/9461-0, entgegen.

