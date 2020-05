Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach) Traktorfahrer muss entgegenkommender Autofahrerin ausweichen (06.05.2020)

Stockach, Lkrs. KN (ots)

Sachschaden von rund 5.000 Euro ereignete sich bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18.00 Uhr auf der Verbindungsstraße zwischen Hoppetenzell und Raithaslach. Ein 63-jähriger Mann fuhr mit seinem Traktor in Richtung Raithaslach, als ihm laut seinen Angaben in einer Linkskurve eine 22-jährige Autofahrerin auf der Fahrbahnmitte entgegenkam, weshalb er nach rechts lenken musste und von der Fahrbahn abkam. Auf der Grünfläche eines angrenzenden Waldes kam der Traktor zum Stehen und kippte aufgrund der dortigen Schräge nach rechts gegen einen Baum. Hierdurch wurde der Traktor beschädigt und musste von einem benachbarten Landwirt aus der Grünfläche gezogen werden. Die 22-Jährige gab gegenüber den unfallaufnehmenden Beamten an nicht mittig gefahren zu sein. Sie selbst wäre in der schmalen Kurve nach rechts ausgewichen. Aufgrund der widersprüchlichen Angaben sucht die Polizei nun Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallhergang machen können und bittet diese, sich an das Polizeirevier Stockach, Tel. 07771/9960-0, zu wenden.

