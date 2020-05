Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen) Kind prallt mit Fahrrad gegen Pkw (06.05.2020)

Engen, Lkrs. KN (ots)

Zum Glück nicht verletzt wurde ein 6-jähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend gegen 20.00 Uhr in der Brühlstraße. Während der Fahrt schaute der Junge nach hinten, kam auf die linke Fahrspur und übersah den entgegenkommenden Mercedes-Benz eine 57-jährigen Mannes. Der Autofahrer konnte zum Stillstand abbremsen, bevor der Junge gegen den Pkw prallte. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

