Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Alkoholisierter Radfahrer (07.05.2020)

Radolfzell (ots)

Die unsichere Fahrweise eines 18-jährigen Radfahrers fiel einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Radolfzell in der Nacht zum Donnerstag gegen 00.45 Uhr auf. Der junge Mann war auf dem Fahrradweg entlang der L 226 auf Höhe der Einmündung Stahringer Straße aufgefallen, weshalb er angehalten und kontrolliert wurde. Während der Überprüfung nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahr, woraufhin sie ein Atemalkoholtest durchführten. Nachdem dieser einen Wert von über zwei Promille ergab, brachten die Polizisten den 18-Jährige in ein Krankenhaus und veranlassten dort die Entnahme einer Blutprobe. Eine Meldung an die Führerscheinstelle folgt.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell