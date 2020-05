Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Erneut eingeschlagene Tür am "Le Prom" (06.05.2020)

Villingen-Schwenningen (ots)

Erneuten Schaden an der Eingangstür des "Le Prom" in der Schützenstraße verursachte ein polizeibekannter 37-Jähriger gegen 22 Uhr. Der Mann, der bereits am Vortag die innere Glaseingangstüre demoliert hatte, ging auf dieselbe Art und Weise vor und warf mit einem Stein die gläserne Außentür ein. Danach wollte er es sich im Foyer des Le Prom gemütlich machen und übernachten. Die Polizei verwies den 37-Jährigen der Örtlichkeit und ließ die kaputte Tür durch die Feuerwehr provisorisch reparieren. Den Mann erwartet nun eine weitere Anzeige wegen Sachbeschädigung.

